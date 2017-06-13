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Нина Жизневская: Петр Порошенко назвал Михаила великим белорусом и великим украинцем

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  • 13.06.2017, 22:59
Михаил Жизневский
Фото: gomel.today

Мать Михаила Жизневского прокомментировала присвоение звания Героя Украины своему сыну.

Президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил белорусу Михаилу Жизневскому звание Героя Украины. Звезду Героя и соответствующий документ украинский президент вручил родителям Михаила - Нине и Михаилу Жизневским.

«Я очень рада, что наш сын удостоен высшей государственной наградой Украины, - сказала «Радыё Свабода» по телефону из Киева мать героя Нина Жизневская. - Даже отлегло от сердца, потому что думала, что не дождусь. Мне как матери хотелось, чтобы это случилось как можно раньше. Ведь что только не говорили о сыне у нас, в Беларуси, когда он погиб 22 января 2014 года в Киеве на улице Грушевского во время Революции достоинства. Мол, Миша и «бандеровец», и «бандит». На памятнике под Гомелем, поставленном на семейном кладбище, где похоронен Миша, были нацарапали обидное слово «предатель».

Нам, родителям, и сейчас трудно осознавать, что Миши нет в живых.

Но сын наш - достойный человек, Герой Украины. Петр Порошенко назвал его «великим белорусом и великим украинцем», который положил свою жизнь за свободу Украины и Беларуси».

Нина Васильевна говорит, что Михаил Петрович на приеме в резиденции украинского президента поблагодарил Петра Порошенко за моральную и материальную поддержку их семьи.

«Низкий материнский поклон президенту Порошенко и от меня лично. Спасибо и депутатам Верховной Рады Украины - они внесли изменения в национальное законодательство, чтобы высшую награду могли получить и иностранцы, которые боролись за свободу и независимость Украины», - сказала мать героя.


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