Вице-премьер Семашко удивил загадочной «математикой» 9 14.06.2017, 7:59

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

Чтобы «выцыганить» больше миллиарда долларов на «модернизацию», можно доказать, что 18 – это больше, чем 24.

При нынешнем технологическом уровне нефтеперерабатывающим заводам выгоднее переработать 18 млн тонн нефти, а не 24 млн. Такое мнение в беседе с tut.by высказал вице-премьер Владимир Семашко.

Он отметил, что согласно достигнутым в апреле договоренностям, Беларусь имеет возможность продавать определенную часть нефти, которая нам по балансу положена, — до 6 млн тонн. «На наших НПЗ нам выгоднее перерабатывать не 24 млн тонн, а 18. Это та точка, где мы получаем максимальную прибыль. А прибыль для них чрезвычайно важна, потому что они находятся в серьезном инвестиционном цикле. Мозырь должен закончить к концу 2018 г. инвестиционные проекты на 1,735 млрд долларов. Они уже ввели три объекта на 490 млн долларов. А у «Нафтана» проекты на 1,6 млрд долларов до 2019 года. После окончания этих проектов НПЗ смогут обрабатывать все 24 млн тонн нефти», — сказал Семашко, отвечая на вопрос о достигнутом соглашении с Россией о перетаможке 6 млн тонн нефти.

Ранее Семашко говорил, что «ввозные пошлины от этой перетаможки будут поступать в бюджет Республики Беларусь».

Вскоре вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заверил, что соглашение Беларуси и России о поставках нефти не предполагает реэкспорта.

Для белорусских заводов, не успевших пока увеличить глубину переработки нефти до 90%, переработка 18 млн тонн нефти позволяет получить максимальный объем светлых нефтепродуктов, наиболее востребованных на украинском и европейских рынках, и снизить производство мазута. Тем более что экспортная пошлина на мазут с 2017 года повышена на 30% и сравнялась с пошлиной на нефть, что делает экспорт этого вида нефтепродуктов невыгодным.