закрыть
14 июня 2017, среда, 12:09
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Макрон: Двери ЕС для Великобритании пока еще открыты

  • 14.06.2017, 8:21
  • 3,984
Тереза Мэй и Эмманюэль Макрон
Фото: DPA/Y. Mok

Президент Франции заверил Терезу Мэй, что до конца переговоров по выходу из Евросоюза у Лондона будет путь назад.

До окончания процесса переговоров по Brexit двери Евросоюза для Великобритании будут оставаться открытыми. Об этом во вторник, 13 июня, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй в Париже, передает «Немецкая волна».

В то же время, по словам Макрона, после начала переговоров вернуться в состав ЕС Соединенному Королевству будет сложнее. Французский лидер добавил, что уважает самостоятельное решение британцев покинуть Евросоюз.

Мэй в свою очередь отметила, что запланированный график Brexit будет соблюден. «Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начнутся на следующей неделе», - продолжила британский премьер.

По итогам досрочных парламентских выборов Консервативная партия Терезы Мэй потеряла абсолютное большинство в парламенте. Тори получили 318 мест в Палате общин, лейбористы - 262. Несмотря на это, Мэй намерена остаться премьер-министром, вступив в союз с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?