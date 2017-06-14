Нина Шидловская: Власть отступает, но расслабляться рано 2 14.06.2017, 8:27

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Нина Шидловская

Сфабрикованное КГБ «дело патриотов» разваливается из-за отсутствия доказательств.

Преждевременно говорить, дойдет ли дело «Белого легиона» до суда, - сказал председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик, комментируя вопросы журналистов в «парламенте».

Сейчас в следственных изоляторах находится 14 человек из 32 ранее задержанных. Они обвиняются в «подготовке массовых беспорядков» и «создании незаконного вооруженного формирования», сообщает «Радыё Рацыя».

По словам Нины Шидловской, бывшей жены одного из задержанных по этому делу Мирослава Лозовского, высказывания председателя КГБ подтверждают ее прежние предположения, что доказательств виновности задержанных нет.

- Я так понимаю, что ищутся ходы со стороны силовых структур, каким образом можно это дело вывести на более мягкий, экономичный вариант. Это не худшее развертывание событий. С другой стороны я понимаю также, что система так просто никого не выпускает. На самом деле было очень много ресурсов вложено в это дело, в «работу» следователей и всех остальных силовых ведомств, которые были задействованы.

Поэтому власти все же могут пойти по пути обвинения этих людей хотя бы в чем-то. Так просто они не отпустят тех, на кого годами имели зуб. Поэтому ни обществу, ни международным структурам, ни родственникам задержанных расслабляться нельзя,

И тем более странно и вызывающе слышать высказывания некоторых граждан, в том числе правозащитников, которые не исключают, что задержанные могут быть в чем-то «виноваты».