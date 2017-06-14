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Пинчанка Эльвира Герман завоевала серебро на турнире в Турку

  • 14.06.2017, 8:48
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Юная белорусская бегунья опередила Алину Талай и заняла второе место

Молодая белорусская бегунья Эльвира Герман опередила в финале забега на 100 м с барьерами Алину Талай и заняла второе место на международном турнире категории «Челлендж» в финском Турку, сообщает корреспондент БелТА.

В восьмерку сильнейших на 100 м с барьерами соревнований в Финляндии пробились две белоруски.

19-летняя пинчанка уверенно провела весь забег, показав время 13,14 сек., и пересекла финишную черту второй. Первое место заняла украинка Анна Плотицына - 13,08 сек.

Алина Талай вышла в финал со вторым временем в квалификации (13,13 сек.), но в решающем забеге допустила техническую ошибку и завершила выступление седьмой - 13,49 сек.

Серебряной награды на этом же турнире в беге на 100 м удостоилась белоруска Кристина Тимановская - 11,31 см.

В Турку она уступила лишь Ребекке Хаасе из Германии - 11,21 сек.

В секторе для метания молота белорус Павел Борейша показал третий результат - 76 м 56 см.

Победил поляк Павел Файдек - 82 м 40 см. Вторым стал его соотечественник Войцех Новицки - 76 м 71 см.


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