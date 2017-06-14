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«Прощай, немытая»: Впервые за много лет США не поздравили Кремль с Днем России

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  • 14.06.2017, 9:12
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Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Посольство РФ в Вашингтоне расстроено и озадачено.

Посольство России в США подтвердило РИА «Новости», что впервые за много лет ими не было получено поздравление от властей США с Днем России.

«Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — сказал представитель посольства Николай Лахонин.

Ранее два источника РИА «Новости» в дипломатических кругах рассказали, что впервые за 25 лет российским посольством в США не было получено поздравление от американской стороны с Днем России.

Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году из-за оккупации РФ Крыма и ведения гибридной войны на юго-востоке Украины. США и ЕС ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Позже конфликт с Вашингтоном обострился из-за вмешательства спецслужб РФ в президентские выборы в США.


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