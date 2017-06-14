Режим рубит сук, на котором сидит 15 14.06.2017, 9:27

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Как белорусская власть сама себя подтачивает.

На прошлой неделе стало известно, что в Фонде соцзащиты населения (ФСЗН), из которого выплачиваются пенсии, стипендии и пособия, образовалась изрядная дыра - более $150 млн. По данным Минфина, поступления в ФСЗН в январе-апреле составили BYN3,749 млрд., а расходы фонда сложились в размере BYN4,050 млрд., т.е. дефицит составил BYN301,1 млн, пишет «Белгазета».

Несбалансированность ФСЗН обусловлена уменьшением поступлений на фоне роста расходов, отметил аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха. По его словам, не исключено, что в анализируемом периоде сократился фонд зарплаты работников малых предприятий негосударственной формы собственности. Негативное влияние на динамику поступлений в ФСЗН оказало и сокращение числа ИП - с 253,378 тыс. человек на 1 марта 2016г. до 247,419 тыс. человек на 1 марта 2017 года.

Сокращение это, кстати, объяснимо - люди не хотят, чтобы к ним относились, как к дойным коровам, поэтому сворачивают бизнес в Беларуси и открывают его в других странах. Как сообщили независимые СМИ, многим бизнесменам сегодня приходят «письма счастья» с требованием уплатить сбор в ФСЗН по хитрой схеме. Даже если предприниматель не вел в 2016г. никаких дел, он должен выложить более BYN950. Кроме того, если ИП хотя бы на день просрочил оплату, его штрафуют, добавляя 10-20% от неуплаченной суммы.

Как рассказала изданию одна из сотрудниц ФСЗН, указание штрафовать всех подряд пришло «сверху». По ее словам, суды завалены административными делами в отношении ИП. Вот и выходит, что, желая пополнить казну поборами и штрафами, государство достигает обратного эффекта и, по сути, рубит сук, на котором сидит.