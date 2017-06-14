В сети появилось видео реального боя легендарного Брюса Ли 9 14.06.2017, 9:43

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За три дня ролик посмотрели более 10 миллионов человек.

В интернете появилось видео реального боя легендарного Брюса Ли (1940 — 1973), американского киноактера, мастера боевого искусства кунг-фу, философа. На нем Ли проводит поединок со своим учеником Тэдом Вонгом. Он проходил в Калифорнии в школе, основанной мастером, по правилам смешанных боевых искусств, сообщает euroradio.fm.

За три дня на YouTube видео набрало более 10 миллионов просмотров.