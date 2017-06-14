Рухнули скрепы 12 Денис Казанский

14.06.2017, 9:59

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Денис Казанский

Непредвиденное произошло на подконтрольных Кремлю территориях.

Наступило 11 июня, и в «ДНР» рухнули скрепы.

В запрещенном «Вконтакте», как грибы, множатся группы, предлагающие быстро за взятку оформить украинские биометрические паспорта.

Наплыв желающих также достаточно велик. Причем люди в основном интересуются, как оформить паспорт без выезда на подконтрольную территорию, но тут беда - выезд необходим, дабы пройти дактилоскопию.

Я, кстати, поддерживаю свободную выдачу биометрических паспортов абсолютно всем гражданам Украины, даже сторонникам русского мира. Пускай ездят, смотрят, как живут нормальные страны. По-другому у них мракобесие и сталинщина из головы не выветрятся.

Денис Казанский, «Фейсбук»