Олегу Бебенину исполнилось бы 43 года 7 14.06.2017, 10:19

Сегодня день рождения основателя сайта Сharter97.org Олега Бебенина.

Журналист был найден повешенным 3 сентября 2010 года на даче под Минском. Правоохранительные органы поспешили сообщить, что это самоубийство. Однако смерть Олега Бебенина вызывает много вопросов.

Судмедэксперты путаются даже в дате ее наступления. Олег Бебенин не оставил после себя никакой записки. Друзья и коллеги журналиста, которые были на месте происшествия, заявляют о наличии на его теле следов насилия. Прокуратура прекратила «проверку» по факту смерти Олега Бебенина через несколько месяцев после ее начала, несмотря на требования международных организаций и правозащитников о проведении надлежащего расследования.

Представители демократической общественности заявили о «политическом убийстве». Смерть Олега Бебенина произошла накануне старта президентской кампании 2010 года, которая закончилась брутальным разгоном Площади в Минске. Журналист входил в команду одного из главных конкурентов Лукашенко – лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова. Все помнят, чем закончилось противостояние с властью для некоторых оппонентов режима накануне президентских выборов 2001 года. Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовский, Дмитрий Завадский были похищены и убиты.