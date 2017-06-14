закрыть
14 июня 2017, среда, 12:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Олегу Бебенину исполнилось бы 43 года

7
  • 14.06.2017, 10:19

Сегодня день рождения основателя сайта Сharter97.org Олега Бебенина.

Журналист был найден повешенным 3 сентября 2010 года на даче под Минском. Правоохранительные органы поспешили сообщить, что это самоубийство. Однако смерть Олега Бебенина вызывает много вопросов.

Судмедэксперты путаются даже в дате ее наступления. Олег Бебенин не оставил после себя никакой записки. Друзья и коллеги журналиста, которые были на месте происшествия, заявляют о наличии на его теле следов насилия. Прокуратура прекратила «проверку» по факту смерти Олега Бебенина через несколько месяцев после ее начала, несмотря на требования международных организаций и правозащитников о проведении надлежащего расследования.

Представители демократической общественности заявили о «политическом убийстве». Смерть Олега Бебенина произошла накануне старта президентской кампании 2010 года, которая закончилась брутальным разгоном Площади в Минске. Журналист входил в команду одного из главных конкурентов Лукашенко – лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова. Все помнят, чем закончилось противостояние с властью для некоторых оппонентов режима накануне президентских выборов 2001 года. Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовский, Дмитрий Завадский были похищены и убиты.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?