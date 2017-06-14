Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 13% 2 14.06.2017, 10:34

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Вместе с этим в стране изменились показатели и других банковских ставок.

С 14 июня ставка рефинансирования Национального банка Беларуси составляет 13%. Вместе с ней вступили в силу новые значения других ставок, пишет belmarket.by.

Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков уменьшатся на 2 п.п. до 15% годовых, а по постоянно доступны операциям изъятия ликвидности на 1 п.п. до 8% годовых.

Нацбанк мотивирует снижение ставки стабильной ситуацией на валютном рынке, более высокими темпами замедления инфляции, чем ожидалось.

Первоначально регулятор планировал, что ставка рефинансирования достигнет уровня в 14% годовых по итогам 2017-го, однако такое значение было установлено уже в апреле. Сейчас регулятор не исключает уменьшение ставки до 12%.

Эксперты также сходятся в том, что снижение ставки продолжится. При этом оно может активизировать выдачу кредитов не самым лучшим заемщикам, что может спровоцировать новые шоки для экономики, так как проблема плохих долгов постепенно выходит на первый план в условиях макроэкономической стабильности.