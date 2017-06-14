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Лукашенко: Землю – китайцам, а налоги – белорусам

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  • 14.06.2017, 10:54
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Художник жестко высмеял передачу сельхозугодий под контроль китайских бизнесменов.

Арткомментарий художника Олега Минича по поводу подписанных министром сельского хозяйства Беларуси договоров с китайскими компаниями опубликовало «Радыё Рацыя».

«Землю – китайцам, леса – катарцам, налоги – белорусам», - гласит текст сатирического плаката.

Напомним, что вчера министр сельского хозяйства Леонид Заяц, президент китайской корпорации DRex Дай Шивей и президент Xinrongji Holding Group Ниан Йонган подписали договор, который среди прочего предусматривает передачу Китаю в долгосрочную аренду 20 тыс. га сельхозугодий.


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