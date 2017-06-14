«Президент превратилась в лжеца и начались уличные протесты» 2 14.06.2017, 11:07

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Как свобода интернета, конфликт поколений и антикоррупционные протесты изменили Южную Корею.

Осенью 2016 года по стране прошли многотысячные (до 500 тыс. лишь в столице страны — Сеуле) митинги за отставку президента Пак Кын Хе, дочери одного из самых видных корейских политических лидеров. Количество протестующих было рекордным для Кореи — 3 декабря более 2 миллионов вышли на улицы. Такое беспрецедентное народное волеизъявление привело к скорому импичменту, принятому парламентом 9 декабря и одобренному Конституционным судом 10 марта 2017.

Основная причина протестов — коррупционный скандал вокруг президента Пак Кын Хе и ее давней подруги Чхве Сун Силь. Оказалось, что Чхве, не имея никакого официального поста и права доступа к государственным делам, прямо влияла на политику президента — журналистами был найден планшет Чхве с секретными документами. Также было обнаружено, что госпожа Чхве вынуждала крупные корейские компании переводить деньги в свои благотворительные фонды, чтобы затем потратить их на собственные нужды и приобретение недвижимости. Что особенно возмутительно для корейского общества, дочь госпожи Чхве, пользуясь семейными связями, смогла без экзаменов поступить в престижный столичный университет Ихва.

Чхве Сун Силь оказалась под следствием уже в октябре, а президент Пак была арестована 30 марта, через 20 дней после своего окончательного импичмента. Ее обвиняют по 13 статьям, ключевой из которых является вымогательство взятки в размере 4,3 миллиарда вон (около 4 миллиардов долларов), совместно с ее подругой Чхве. Если экс-президента Пак признают полностью виновной, она может получить срок в 45 лет. На выборах 9 мая новым президентом Южной Кореи стал политик левого толка — Мун Чже Ин.

Об успехе корейских антикоррупционных протестов «Новая газета» поговорила с основателем и издателем «Korea Expose», колумнистом Foreign Policy и The New York Times Сеунг Ку.

- Что запустило антикоррупционные протесты в вашей стране?

- Если выбирать из множества факторов, то это публикации в СМИ. Фактически уже в августе появились обвинения о коррупции внутри Голубого Дома (резиденция президента Кореи). И мы знали, что скандал сфокусирован на отдельном человеке — подруге президента. Конечно, Голубой Дом все отрицал, но уже осенью, в октябре, три кабельных канала сообщили, что у них в распоряжении находится ключевая улика против президента. Это был планшет, оставленный кем-то у офисного здания. И по анализу документов в компьютере оказалось, что этот друг — женщина — имела доступ к правительственным документам. Конечно, это полностью противоречило тому, что говорил Голубой Дом раннее, якобы президент не имеет к этому никакого отношения, а люди просто подхватили слухи и дали волю фантазии. Именно в этот момент публичное недовольство достигло точки, при которой граждане готовы выйти на улицы.

- То есть именно реакция президента стала поводом для протестов?

- Да, можно сказать так. Президент вышла и сделала заявление: «Да, я близка с этой женщиной, она во многом мне помогала, но то, что вы рассказываете — это полная ерунда и фабрикация. Она помогала, но никогда не имела влияния на дела государства». После того, как было найдено доказательство, которое полностью противоречило ее словам, президент в глазах общественности превратилась в лжеца.

Южная Корея имеет долгую и богатую протестную культуру. Не первый раз происходят серьезные выступления против власти. Недавний действительно большой протест был в 2008 году против бывшего президента-консерватора Ли Мен Бака, ратифицировавшего соглашение о свободной торговле с Америкой. Тогда в центре Сеула собралось около миллиона человек, требуя отменить соглашения и обвиняя президента во множестве вещей, совершенных против страны. Так часто бывает — протесты начинаются вокруг какой-то определенной темы и сразу переходят на немалое количество других проблем.

В этот раз, конечно, участвовало много оппозиции. Основная сила — рабочее движение, представленное Корейской Конфедерацией Профсоюзов.

Традиционно именно рабочее движение устраивает антиправительственные демонстрации.

Часто они подавляются полицией и силами правопорядка, как это было в 2015 году.

- То есть за протестами стояла одна конкретная организация?

- На самом деле это коалиция различных гражданских организаций. Рабочая партия принимала участие, но это не только они. В данном протесте значительную роль также сыграли семьи погибших на пароме Севоль.

Это была страшная трагедия, на пароме было много детей. И власть на это отреагировала жестко — сначала, конечно, извинилась, но затем назвала семьи погибших предателями, коммунистами и даже стервятниками, имея в виду, что они хотели нажиться на компенсациях за погибших родственников.

Такая риторика исходила от консервативных политиков, до сих пор находящихся у власти. Так что люди, недовольные ответом правительства на произошедшую трагедию, также были вовлечены в организацию протестов 2016-2017 годов.

- Вы упомянули, что в 2015 году власти жестко отреагировали на демонстрации, но почему сейчас все прошло мирно?

- Одна из причин в том, что полиция крайне политизирована. И в этот раз она почувствовала, что политическое поле меняется. В 2015 году все было по-другому, атмосфера полного контроля ситуации президентом, а полиция просто выполняла то, что требовала власть. Они использовали водяные пушки, слезоточивый газ. Они послали тысячи полицейских в буддистский храм, где скрывался один из лидеров рабочего движения, и арестовали его. Все это было возможно потому, что у власти были сосредоточены действительно большие ресурсы, а рабочее движение воспринимается многими корейцами как слишком радикальное.

В этот раз полиция почувствовала — что-то происходит, президенту осталось недолго, она уже показала свою слабость.

И еще важный момент в том, что это действительно выдающийся момент в истории корейских СМИ. «Обычно СМИ очень разобщены. Газеты в основном поддерживают консервативную точку зрения: топ-3 газет — это газеты консерваторов, то есть провластные газеты. Но в этот раз даже они оказались солидарны и печатали материалы о коррупции, о личных связях президента, о давлении на бизнес — о всех тех вещах, которые разоблачали власть.

- Интернет при этом остается пространством свободы в Южной Корее?

- Абсолютно. Корея имеет потрясающую интернет-культуру. Практически у каждого человека на сегодняшний день есть смартфон. Власть поняла, что это очень опасно в 2008, когда миллионы людей пришли протестовать против соглашения о свободной торговле с Америкой, хотя нигде в официальных СМИ эта тема особенно не затрагивалась. Оказалось, что большая часть мобилизации произошла через форум одного большого интернет-портала, где люди обменивались информацией и обсуждали ее. После этого случая государство стало более изобретательно в вопросе использования Интернета. В Корее очень много фейковых новостей, и практически за всеми стоят власти, которые наводняют социальные сети огромным количеством постов и твитов, дискредитируя оппозицию. Так что Интернет, конечно, пространство свободы, но и поле боя.

Помогает то, что основные социальные сети (фейсбук,твиттер) находятся вне досягаемости правительства.

- Кроме крупных митингов против президента, были и митинги сторонников Пак Кын Хе. Основная категория протестующих — пожилые люди 60-80 лет. Можем ли мы таким образом говорить о конфликте поколений?

- Да, этот фактор присутствует. Сейчас очень часто можно увидеть, как молодые люди жалуются на пожилых и наоборот. Но смотря на протесты, надо понимать разницу в масштабе — митинги за Пак Кын Хе были очень немногочисленными.

Было много сообщений о том, что некоторые консерваторы выходили на митинги за деньги. И тут надо понимать тесную связь консервативных политиков с бизнесом.

Бизнес действительно помогал, платя людям за выход на митинг, чтобы потом консервативные медиа могли написать, что не все согласны с импичментом.

- И все же почему протесты обрели такой успех?

- Ученые абсолютно точно будут исследовать причины в течение многих лет. Один мой друг, журналист из Нью-Йорк Таймс, имеет теорию на этот счет: по его мнению, первым камнем стал потонувший паром Севоль. Эта невероятная катастрофа в начале президентского срока показала очень жестокую реакцию Пак Кын Хе, а корейцы все-таки народ весьма эмоциональный. Некоторые вещи они не могут простить, не могут просто смириться. И вот эти негативные моменты, начиная с парома, в представлениях людей обозначили тренд, что страна идет в неправильном направлении. Все проблемы встали вместе, и люди эмоционально отреагировали на президента Пак.

С другой стороны, другая теория в том, что правящая партия развалилась изнутри. Президент сделала ошибку, настроив разные части своей собственной партии против друг друга. Конечно, протесты помогли, но только потому, что уже образовалась большая трещина изнутри.

- Были ли у протестующих мысли о том, чтобы перевести протест в более агрессивное русло, если на их требования ничего не будет сделано?

- Если бы парламент не стал проводить голосование по импичменту в декабре, вероятно, мы бы увидели больше насилия на улицах. Но особенных причин для эскалации не было — парламент и так находился в руках оппозиции.

- Были ли какие-то политики, пытавшиеся использовать протесты в своих собственных интересах?

- Конечно. Все основные оппозиционные политики были на протестах. Но особенно яркой фигурой стал мэр Соннама, города южнее столицы.

Он быстро стал политической знаменитостью, потому что умел обращаться с социальными сетями и знал настроения молодежи — твитил правильные вещи в нужный момент.

Он действительно старался быть оппозиционной звездой и сильно преуспел, так как добился своего участия в выборах. Но проиграл партийную номинацию и дальше праймериз не прошел.