С обувной фабрики в Барановичах эвакуировали более 100 человек 14.06.2017, 11:25

На территории «Барановичской обувной фабрики» работала саперно-пиротехническая группа.

13 июня днем спасателям поступило сообщение о том, что на территории «Барановичской обувной фабрики» обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, пишет tut.by.

Во время проведения земляных работ каменщик наткнулся на металлический предмет.

Прибывшие на место сотрдуники МЧС и милиции эвакуировали 110 работников завода и оградили место обнаружения снаряда. По заключению специалистов саперно-пиротехнической группы, обнаруженный предмет — боеприпас времен Второй мировой войны.

Снаряд изъяли саперы.