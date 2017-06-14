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С обувной фабрики в Барановичах эвакуировали более 100 человек

  • 14.06.2017, 11:25

На территории «Барановичской обувной фабрики» работала саперно-пиротехническая группа.

13 июня днем спасателям поступило сообщение о том, что на территории «Барановичской обувной фабрики» обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, пишет tut.by.

Во время проведения земляных работ каменщик наткнулся на металлический предмет.

Прибывшие на место сотрдуники МЧС и милиции эвакуировали 110 работников завода и оградили место обнаружения снаряда. По заключению специалистов саперно-пиротехнической группы, обнаруженный предмет — боеприпас времен Второй мировой войны.

Снаряд изъяли саперы.


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