Александр Гутор может стать одноклубником Артема Милевского 14.06.2017, 11:26

Александр Гутор

Белорусский вратарь рассматривается в качестве замены Артуру Нигматуллину.

Как стало известно корреспонденту "Матч ТВ" Сергею Ильеву, в расположение "Тосно", проводящего сбор в Бору, находится вратарь сборной Беларуси Александр Гутор. В прошлом сезоне Гутор выступал за "Оренбург", сыграв 12 матчей и пропустив 17 мячей, пишет «Прессбол».

Белорус рассматривается в качестве замены Артуру Нигматуллину, который переходит в "Амкар". В пресс-службе клуба подтвердили, что у того закончился контракт, футболист продолжит карьеру в другом клубе. В первенстве ФНЛ-2016/17 Нигматуллин являлся основным вратарем "Тосно", пропустив в 36 играх 26 мячей.