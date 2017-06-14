Горбачев резко ответил Путину 8 14.06.2017, 11:36

Михаил Горбачев

Экс-президент напомнил правителю РФ, при чьей власти НАТО начало расширяться на Восток.

Российский президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну прокомментировал события времен распада СССР, когда решался формат взаимодействия зарождающейся России со странами Запада. Глава государства заявил, что советский президент Михаил Горбачев допустил ошибку, обговорив с партнерами нерасширение НАТО на восток, но не добившись подписания соответствующих документов. Первый и последний президент СССР не согласен с этой критикой, пишет mk.ru.

В интервью Стоуну Путин сказал: «Когда решался вопрос об объединении Германии и о последующем выводе Советских войск из Восточной Европы, тогда официальные лица и в США и генеральный секретарь НАТО, тогда все говорили, что в одном Советский Союз может быть уверен, что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем сегодняшняя восточная граница ГДР... Это не было зафиксировано на бумаге. Эта ошибка уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать».

«Что касается «ошибки» Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока - НАТО и Организация Варшавского договора. Страны - члены ОВД этот вопрос не ставили», - заявил Горбачев во вторник.

По его словам, он пребывает в недоумении, ему непонятно, чем вызвано такое заявление Путина. Горбачев призвал помнить о достижениях тех лет в области международной безопасности.

«Состоялись исторические встречи глав США и СССР в Женеве, в Рейкьявике, на Мальте. Они, в конечном счете, привели к созданию предпосылок и подписанию бессрочного Договора о полной ликвидации всех ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-1, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, к объединению Германии и, наконец, к окончанию холодной войны», - напомнил Горбачев.

Что касается НАТО, то Альянс начал активно расширяться, в том числе на восток, значительно позже - с 2000 года, отметил он. Именно с этого года Путин исполнял обязанности президента РФ.