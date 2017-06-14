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Чего достигли за четыре года белорусы во Флориде

  • 14.06.2017, 12:07

Полдома в таунхаусе, перспективная работа и много планов на будущее.

Евгений и Анна уехали в США случайно. Слетали отдохнуть к брату, потом получилось сделать еще одну визу, и как-то закрутилось, завертелось. Прошло 4 года, пишет onliner.by. У пары есть свое жилье — полдома в таунхаусе площадью 120 квадратных метров, работа, которая дает перспективы роста, и много планов на будущее. «У нас было больше шансов купить дом и развиваться здесь, чем жить в Беларуси», — говорит Анна. О том, как случился переезд,

с какими трудностями сталкиваются герои и как в США выдают кредиты под 3%, — в нашем видеорепортаже из цикла «Американские приключения».


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