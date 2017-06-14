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Врач назвала три главные правила здорового и устойчивого снижения веса

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  • 14.06.2017, 12:12
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То, что диеты не работают так долго, как хотелось бы, – не случайность, для этого есть основания.

Вместо поиска очередных волшебных рецептов врач и велнес-коуч Сьюзан Биали предлагает сосредоточиться на трех базовых принципах разумного питания, пишет healthyliving.com.ua.

Вот три принципа здорового и устойчивого снижения веса, которые помогли Сьюзан Биали и помогают ее клиентам:

1. Перестаньте бросаться из крайности в крайность

Каждый раз, когда вы резко меняете образ жизни, предсказуемо возникает эффект бумеранга. Вы чувствуете, что так ограничены жесткой дисциплиной, обделены удовольствиями, что в какой-то момент происходит срыв, и вы забрасываете диету и с особой страстью налегаете на жирное, сладкое и калорийное. Некоторые люди настолько перестают верить в себя после многих лет «провалов», что срываются даже при самых умеренных (и весьма успешных!) переменах в питании.

Не надо быть слишком самокритичными: такого рода вещи случаются, и просто надо начать все заново с теми хорошими привычками, которые они уже выработали. Для некоторых клиентов это звучит как открытие. Но в самом деле, если вы упали на дороге, вы же не останетесь там лежать. Вы встанете, отряхнетесь и пойдете дальше. Почему же, отступив на шаг от здоровых привычек, надо потом объедаться месяцами? Не критикуйте и не казните себя. Просто начните снова. В этом действительно нет ничего страшного.

Если срыв повторится, это тоже не страшно. Начните снова. Самоедство и оскорбления не допускаются. Вместо этого говорите себе: «Я в порядке, так и было задумано. Это случается почти у всех, и это нормально».

2. Получайте удовольствие от того, что вы едите

Невозможно придерживаться всю жизнь того стиля питания, который вам не нравится. К тому же жизнь слишком коротка, чтобы есть продукты, которые вы ненавидите. Пытаться заменить чизбургер, который вы обожаете, салатом, имеет смысл только в том случае, если вы действительно любите салаты. Какой более здоровой (но столь же любимой) едой вы могли бы заменить чизбургер? Будет ли это запеченный картофель с творожным сыром или зерновой хлебец с хумусом из авокадо – важно найти здоровые альтернативы, которые доставляют вам радость и которые горите желанием съесть.

«Но потребуется время, чтобы ваши вкусовые рецепторы и привычки адаптировались. Если вы жить не можете без сладостей и пытаетесь отказаться от сахара, замените его таким природным источником сладкого, как мед. Это уже прогресс. Я долго шла к этому, но теперь уверенно могу сказать, что больше не жажду сладостей. И нисколько не скучаю по ним. «Не скучаю» – звучит намного лучше, чем «лишена», не так ли?» - говорит Сьюзан Биали.

3. Остановитесь на тех изменениях, которые точно сможете поддержать

«Моя клиентка недавно вернула себе великолепную форму за счет того, что прекрасно продумала режим и организовала себе сбалансированное полезное питание. Она не жалела времени на то, чтобы поджаривать на гриле овощи и куриное филе, готовить полезные соусы и прочие здоровые вкусности. «Я составляла из них красочные композиции на тарелке и публиковала в социальных сетях», – рассказывала она. В чем тогда проблема?» - спрашивает Сьюзан Биали.

Лишь в том, что из-за чрезмерной занятости в бизнесе она не могла себе позволить жить так постоянно. Как только оздоровительная программа, которая шла под наблюдением диетолога, закончились, она перестала готовить эти блюда.

Если что-то не вписывается в вашу повседневную жизнь, не беритесь за это. Конечно, полезно и важно формировать новые привычки в еде и приеме пищи – этот процесс будет частью вашего пути. Но принимайтесь только за те преобразования, которые реалистичны для вас и которые вы способны поддерживать неограниченное время.

Когда вы думаете, не включить ли в свой рацион что-то новое и полезное, например зеленый смузи к завтраку, сначала задайте себе следующие вопросы: легко ли его сделать? Буду ли я наслаждаться его вкусом? Могу ли представить себе, что делаю его регулярно, без особых проблем? Если ответы в основном положительные, то привычка может вам подойти. Вероятно, это именно то, что вы ищете.

Используйте этот принцип в любой другой ситуации, связанной с переменой образа жизни, стиля питания, физических упражнений, – это увеличит ваши шансы на успех.


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