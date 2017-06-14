Героиня протестов в России: Лучше попасть на 15 суток, чем еще 20 лет так жить 4 14.06.2017, 12:20

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За прошедшие после Болотной шесть лет в РФ появилось готовое к борьбе поколение.

После протестов 26 марта многие шутили о протестах школьников, но после 12 июня стало понятно – это и есть новое лицо протеста. И дело не в коррупции и Навальном. За прошедшие после Болотной шесть лет появилось новое поколение – не запуганное шестым мая – но чьи представления о свободе и справедливости не совпадают с тем, как их видит власть.

Журналисты издания «Ведомости» сняли видеоролик с новыми героями улиц во время протестов. Особое внимание привлекла девушка, которая в интервью сказала, что «прожить еще лет 20 в такой же нищете» страшнее, чем административный арест на 15 суток.

«Настоящее Время» нашло эту девушку. Ей оказалась студентка педагогического университета Мария Крауц.

— Мария, в том видео, которое сегодня разлетелось по сети, вы говорите: «Я не боюсь 15 суток, это лучше, чем еще 20 лет жить в такой же нищете». Вы не боитесь стоять с плакатом, хотя за это, вы понимаете, могут задержать. Что вами в этот момент двигало? Что двигает такими же людьми, которые стоят рядом?

— Для начала я хотела бы отметить, что это было первое подобное мероприятие, которое я посетила, и, возможно, вам стоит спросить более опытных митингующих, кто же этот человек – протестующий. То, что видела вчера я – это люди совершенно разных возрастов там были, и женщины за 50 с флажками «Россия» там были, и отцы семейств, которые несли своих детей на плечах. Другое дело, что молодые – они более яркие, их всегда видно издалека, да и власти, понятно, выгоднее, чтобы все думали, что на данное мероприятие приходят только школьники, потому что школьников никто никогда не воспринимает всерьез.

— Вы же учитесь все еще в университете?

— Да, это так и есть.

— Накануне говорили как минимум о 16 городах России, где студентов вузов, институтов предупреждали официально об участии в протестах, угрожали проблемами с учебой и едва ли не отчислениями. У вас не было ничего подобного?

— В моем университете – нет, я учусь, это не секрет, в Московском педагогическом государственном университете, наши преподаватели крайне либеральные, в принципе вопросов политических у нас во время не поднимается, но даже если поднимаются, они очень терпимые к мнениям нас, студентов, никогда не выражают сами свою критическую оценку. Так что в этом отношении почва довольно благодатная.

— Друзья вас поддерживают?

— Поддерживают, только со мной на митинги не ходят. Дело в том, что все действительно очень напуганы, и никого не привлекает перспектива ночлега в местах не столь отдаленных или еще чего-либо. В принципе я их по-человечески понимаю, потому что если посмотреть на те видео со вчерашнего дня, как ОМОНовцы бьют митингующих, желание ходить на протесты явно пропадает.

— Если бы вас накануне все-таки задержали, если бы вас задержали жестко, у вас бы отпало желание ходить на протесты?

— История не терпит сослагательного наклонения, конечно, но, искренне говоря, не думаю, потому что те люди, с которыми я общалась, это были люди не единожды пришедшие и даже не единожды задержанные. То есть складывается впечатление, что данная несправедливость порождает собой, наоборот, острое желание бороться.

— Власть готова к вам прислушиваться, к таким, как вы?

— Вы знаете, я искренне верю, что власть всегда слушает, другое дело, проанализировав ситуацию, действует она или не действует. То, что вижу на данный момент я, это то, что они потеряли определенные социальные группы. Речь идет не только о вот этих школьниках и студентах, а также о людях, которые были рождены до этого. В 90-е годы, когда развалился Союз, произошел скорый демонтаж советской идеологии, никто ничего не предложил взамен, никаких ценностных ориентиров.

И только сейчас до них дошло, что так продолжаться дальше не может, это произошло в конце нулевых, и вернулись нормы ГТО, теперь у нас есть уроки «Основы православия» и так далее. Но проблема в том, что все эти вещи уже не работают, и поскольку они не работают, у власти есть только один выход – это что-то поменять, потому что все предпосылки, согласно Владимиру Ильичу, уже есть. Власти не хотят править по-новому, массы не хотят жить по-старому, а благодаря интернету все знают, что происходит, и, соответственно, активность растет.