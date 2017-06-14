В Минске разослали 80 тысяч новых «писем счастья» 43 14.06.2017, 12:37

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Столичные службы занятости разослали несколько десятков тысяч писем потенциальным «тунеядцам».

Минские службы занятости разослали почти 80 тысяч писем тем, кто является кандидатом в «плательщики сбора на финансирование госрасходов за 2015 год». «Индивидуальные приглашения направили для оказания содействия в трудоустройстве. Есть поручение президента дойти до каждого из числа тех, кто хочет найти работу», — рассказывает tut.by председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович.

Данные о плательщиках сбора на финансирование госрасходов службам занятости предоставили налоговики. Однако немногие из неработающих отозвались на письма, в которых специалисты предлагают свою помощь в трудоустройстве, — около 250 человек, отмечает Жанна Романович.

По словам специалиста, работники столичных служб занятости работают индивидуально с такими гражданами, предлагают тем, кто является плательщиком сбора на финансирование госрасходов за 2015 год, возможные варианты трудоустройства на постоянную и временную работы.

— В Партизанском районе Минска специалисты посещают плательщиков сбора на дому. Они выясняют, нуждается ли человек в помощи в трудоустройстве. Очень часто специалисты сталкиваются с тем, что граждане по указанному адресу не проживают либо работают, но не рассказывают, где именно. Для содействия в поиске работы мы приглашаем их в службу занятости населения. Мы каждому пытаемся предложить различные варианты трудоустройства либо обучение по востребованным на рынке труда профессиям, — говорит Жанна Романович.

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Тем временем столичная служба занятости направила предложения по изменениям в декрет № 3 на рассмотрение рабочей группы при правительстве.

— Плательщиков сбора на финансирование госрасходов условно можно разделить на две группы. Первая категория — те, кто работает в теневой экономике. Вторая — те, кто не работал, не работает и не собирается работать. И наша задача на сегодня — вывести первых из тени (для этого многое делается на уровне правительства), а вторую категорию вовлечь в трудовую деятельность, — говорит Жанна Романович.

Так, столичная служба занятости предлагает расширить список тех, кому не нужно платить сбор.

— Возможно, это домохозяйки, по крайней мере те, кто воспитывает детей до 14 лет. Если семья решила, что женщина будет вести домашнее хозяйство, значит, семья в состоянии позаботиться о ней, — рассказывает Жанна Романович.

Как вариант можно ввести обязательное трудоустройство лиц, освобожденных из мест лишения свободы, добавляет специалист.

— Для этого нужно внести изменения в уголовное законодательство, чтобы лица, которые прибывают из мест лишения свободы, лечебно-профилактических учреждений, были обязаны трудоустроиться и, например, 2 года отработать на одном месте. Возможно, что за 2 года он ресоциализируется и адаптируется в трудовом коллективе, — считает специалист.