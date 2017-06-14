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В Минске разослали 80 тысяч новых «писем счастья»

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  • 14.06.2017, 12:37
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Столичные службы занятости разослали несколько десятков тысяч писем потенциальным «тунеядцам».

Минские службы занятости разослали почти 80 тысяч писем тем, кто является кандидатом в «плательщики сбора на финансирование госрасходов за 2015 год». «Индивидуальные приглашения направили для оказания содействия в трудоустройстве. Есть поручение президента дойти до каждого из числа тех, кто хочет найти работу», — рассказывает tut.by председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович.

Данные о плательщиках сбора на финансирование госрасходов службам занятости предоставили налоговики. Однако немногие из неработающих отозвались на письма, в которых специалисты предлагают свою помощь в трудоустройстве, — около 250 человек, отмечает Жанна Романович.

По словам специалиста, работники столичных служб занятости работают индивидуально с такими гражданами, предлагают тем, кто является плательщиком сбора на финансирование госрасходов за 2015 год, возможные варианты трудоустройства на постоянную и временную работы.

В Партизанском районе Минска специалисты посещают плательщиков сбора на дому. Они выясняют, нуждается ли человек в помощи в трудоустройстве. Очень часто специалисты сталкиваются с тем, что граждане по указанному адресу не проживают либо работают, но не рассказывают, где именно. Для содействия в поиске работы мы приглашаем их в службу занятости населения. Мы каждому пытаемся предложить различные варианты трудоустройства либо обучение по востребованным на рынке труда профессиям, — говорит Жанна Романович.

Льготы для домохозяек и отработка для бывших заключенных

Тем временем столичная служба занятости направила предложения по изменениям в декрет № 3 на рассмотрение рабочей группы при правительстве.

Плательщиков сбора на финансирование госрасходов условно можно разделить на две группы. Первая категория — те, кто работает в теневой экономике. Вторая — те, кто не работал, не работает и не собирается работать. И наша задача на сегодня — вывести первых из тени (для этого многое делается на уровне правительства), а вторую категорию вовлечь в трудовую деятельность, — говорит Жанна Романович.

Так, столичная служба занятости предлагает расширить список тех, кому не нужно платить сбор.

Возможно, это домохозяйки, по крайней мере те, кто воспитывает детей до 14 лет. Если семья решила, что женщина будет вести домашнее хозяйство, значит, семья в состоянии позаботиться о ней, — рассказывает Жанна Романович.

Как вариант можно ввести обязательное трудоустройство лиц, освобожденных из мест лишения свободы, добавляет специалист.

Для этого нужно внести изменения в уголовное законодательство, чтобы лица, которые прибывают из мест лишения свободы, лечебно-профилактических учреждений, были обязаны трудоустроиться и, например, 2 года отработать на одном месте. Возможно, что за 2 года он ресоциализируется и адаптируется в трудовом коллективе, — считает специалист.


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