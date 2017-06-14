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Беларусь отказалась от российского рубля как резервной валюты

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  • 14.06.2017, 12:56

Национальный банк Беларуси с 1 июля перестанет учитывать российский рубль в составе своих золотовалютных резервов.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передает reuters.com.

До сих пор Нацбанк ежемесячно публиковал показатели резервов, рассчитанные по национальной методике, и показатели, рассчитанные по методике МВФ.

С 1 июля регулятор полностью перейдет на международные стандарты.

Национальные стандарты, кроме российского рубля, предполагали включение в состав резервов драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту.

На 1 июня резервы Беларуси, рассчитанные по стандартам МВФ, составляли $5,2 миллиарда, по национальным стандартам - $5,6 миллиарда.

Нацбанк говорит, что собирается использовать оставшиеся на его балансе активы для «исполнения соответствующих обязательств Национального банка и Правительства Республики Беларусь», также они могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов.

Нацбанк Беларуси является участником торгов на валютном рынке Московской биржи.

За прошлый год резервы увеличились на $751 миллион. В этом году Беларусь, которая выплачивает больше $3,0 миллиардов по долгам, рассчитывает нарастить резервы на $500 миллионов.

С начала года резервы увеличились на $311,7 миллиона.


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