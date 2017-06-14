В Венесуэле 20 тысяч футбольных фанатов потребовали отставки Мадуро 14.06.2017, 12:58

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Фото: Reuters

Церемония поздравления молодежной сборной Венесуэлы по футболу вылилась в антиправительственную демонстрацию.

Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer! — «Падет, падет, правительство падет!» — скандировали люди популярный слоган протестных манифестаций, пишут венесуэльские независимые СМИ, пишет nn.by.

Около 20 тыс. зрителей собралось на Олимпийском стадионе Каракаса, чтобы поздравить молодежную сборную (с игроками в возрасте до 20 лет), которая впервые в истории страны вышла в финал мирового первенства.

Футбол в стране был менее популярен, чем бейсбол — возможно потому, что футболисты никогда не достигали больших успехов. Венесуэльцы ревниво следили за удачу соседей из Бразилии и Колумбии.

Перед началом церемонии трибуны массово стали скандировать лозунги против президента Мадуро и его «боливарианского режима».

Протесты в Венесуэле продолжаются уже два месяца. В противостоянии с силовиками погибли 68 человек с обеих сторон, тысячи раненых. Причиной протестов стало продолжительное ухудшение экономического положения, высокая инфляция и девальвация национальной валюты.