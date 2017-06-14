закрыть
14 июня 2017, среда, 16:34
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Венесуэле 20 тысяч футбольных фанатов потребовали отставки Мадуро

  • 14.06.2017, 12:58
  • 8,242
Фото: Reuters

Церемония поздравления молодежной сборной Венесуэлы по футболу вылилась в антиправительственную демонстрацию.

Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer! — «Падет, падет, правительство падет!» — скандировали люди популярный слоган протестных манифестаций, пишут венесуэльские независимые СМИ, пишет nn.by.

Около 20 тыс. зрителей собралось на Олимпийском стадионе Каракаса, чтобы поздравить молодежную сборную (с игроками в возрасте до 20 лет), которая впервые в истории страны вышла в финал мирового первенства.

Футбол в стране был менее популярен, чем бейсбол — возможно потому, что футболисты никогда не достигали больших успехов. Венесуэльцы ревниво следили за удачу соседей из Бразилии и Колумбии.

Перед началом церемонии трибуны массово стали скандировать лозунги против президента Мадуро и его «боливарианского режима».

Протесты в Венесуэле продолжаются уже два месяца. В противостоянии с силовиками погибли 68 человек с обеих сторон, тысячи раненых. Причиной протестов стало продолжительное ухудшение экономического положения, высокая инфляция и девальвация национальной валюты.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?