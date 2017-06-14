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В Бобруйске поставили памятник «бобру-оккупанту»

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  • 14.06.2017, 13:02
Михаил Муравьев

Cкульптура грызуна «одета» в форму российского офицера.

В Бобруйске, в дополнение к двум имеющимся уже скульптурным бобрам, появился третий. Скульптуру немного выше человеческого роста вырезал из дерева преподаватель местного колледжа Василий Войтехович. Она стоит возле одной из районных администраций города, пишет nn.by.

Важный бобр почему-то одет в мундир высокого военного чина времен Российской империи. В интернете его в шутку назвали «бобр-вешатель» за сходство с Муравьевым, подавителем восстания Кастуся Калиновского.


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