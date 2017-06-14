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Герой-афганец из Бреста вернул свой бело-красный-белый флаг

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  • 14.06.2017, 13:08
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Александр Сахарук

Александр Сахарук забрал свой флаг, который мужественно развернул на 9 мая в Бресте.

12 июня брестскому ветерану-«афганцу» Александру Сахаруку, у которого милиция изъяла 9 мая публично поднял во время официального шествия бело-красно-белый флаг, позвонили из Ленинского РОВД, передает «Радыё Рацыя». Ему сказали прийти и забрать свои вещи. Сахарук, опасаясь подвоха, отказался идти без повестки. Тогда милиционер сообщил, что можно прийти в любое время и забрать. Чтобы избежать возможных провокаций, Сахарук пошел в милицию с правозащитником Владимиром Малеем:

- Я написал расписку и забрал свой флаг. Экспертиза, как я понял, проводилась. Но какая экспертиза? Я же купил этот флаг в магазине. Я буду настаивать, чтобы решение той экспертизы было у меня на руках, чтобы в будущем я мог пользоваться историческим флагом на законной основе. Флаг продается - значит им можно пользоваться.

9 мая Александра Сахарук задержали за бело-красно-белый флаг на официальном мероприятии и пытались обвинить в нарушении «правил проведения массовых мероприятий». Милиционеры до суда поместили его в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Бреста. После объяснений отпустили. Суда так и не состоялось.


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