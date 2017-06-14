Синоптики рассказали о погоде на завтра 1 14.06.2017, 13:24

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 15 июня.

Завтра будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Ветер будет северо-западный 5-10 м/с, порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла.

Днем будет от 17 до 23 градусов выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.