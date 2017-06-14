Госдума разрешила сносить пятиэтажки в Москве 12 14.06.2017, 13:34

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Против скандальной инициативы голосовали только два российских депутата.

Депутаты Госдумы РФ в третьем чтении приняли проект закона о программе сноса пятиэтажек в Москве. За проголосовали 399 депутатов, против – два депутата, один воздержался. Трансляция заседания шла на сайте Госдумы, сообщает republic.ru.

Перед заседанием Госдумы возле ее здания прошла стихийная акция протеста, на ней задержали несколько человек, в том числе лидера московского «Яблока» Сергея Митрохина.

На заседании 9 июня депутаты приняли 126 поправок к законопроекту, в тот день у Госдумы также прошла акция противников сноса домов.

Жителям квартир, согласно законопроекту, предоставляется равнозначное, равноценное жилье или денежная выплата. Владельцы нежилых помещений смогут получить только денежную компенсацию. Квартиры, которые получат жители хрущевок, должны быть расположены в том же районе, однако эта мера не распространится на жителей Зеленоградского и Троицкого районов, а также Новой Москвы.

Согласно законопроекту, под снос попадают дома высотой до 9 этажей, проекты которых разработали с 1957 по 1968 годы. Очередность сноса будет определяться по износу зданий.

Закон о «реновации» не затронет аварийные дома, их будут сносить по действующему законодательству. Жители коммунальных квартир получат отдельное жилье.

В предварительный список сноса включили 4,5 тысячи домов в столице. Для включения дома в программу, необходимо одобрение 2/3 проголосовавших. Проголосовать жители могут до 15 июня. Голоса так называемых молчунов распределят пропорционально.

Как позднее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, срок проведения общих собраний жильцов продлили до 15 июля. По его словам, «это даст возможность жителям неопределившихся домов еще раз хорошенько все обдумать и принять окончательное решение».