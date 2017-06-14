Дилемма властей: Как продать больше алкоголя, но чтобы все были трезвыми 8 14.06.2017, 13:54

1,963

Антиалкогольный указ после согласования в Совмине может оказаться бессмысленным.

Спустя 7 месяцев после передачи МВД проекта антиалкогольного указа на согласование в Совмин в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили, что не согласовали одну из основных его норм – о запрете на продажу спиртного на АЗС.

– Данный запрет ничего не решает, – заявила заместитель начальника управления бытового обслуживания и общепита министерства Лариса Комарова.

– Значит, эти товарищи победили. Я считаю, что на АЗС действительно не место для торговли алкоголем – там люди за рулем. Но как вы знаете, основная доля заправок находится не в частных руках, а в руках «Белнефтехима», – комментирует «Завтра твоей страны» ситуацию сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

Ранее стало известно о вероятных изменениях еще нескольких основных норм антиалкогольного указа. Специальные отделы для продажи алкоголя предлагается оборудовать не во всех магазинах, а только в крупных (где более 400 кв. метров). МВД также изменило позицию в части запрета продажи алкоголя: уже не после 22.00, а после 23.00.

– У МВД в этом вопросе много противников, к тому же на кону бюджет, – объясняет ситуацию Виктор Маргелов. – Борьба с алкоголем, по сути, означает борьбу с поступлениями в бюджет. А в этом в сегодняшних условиях никто не заинтересован.

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства считает, что при согласовании антиалкогольного указа МВД столкнулось с серьезными противниками. По его словам, это, прежде всего, концерн Белгоспищепром, в который входят винзаводы, и МАРТ, но также ряд других заинтересованных лиц.

– Антиалкогольный указ, наверное, в итоге примут. Но большого смысла в нем, наверное, не будет, – делает прогноз Виктор Маргелов. – Не могу сказать, что я вижу комплексную программу по снижению алкоголизации в стране. Задача ставится удивительная: много продать, но чтобы все были трезвые.