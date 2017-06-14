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Владимир Геворкян: В сборной нужно больше доверять игрокам чемпионата Беларуси

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  • 14.06.2017, 14:04
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Фото: MAXIM MALINOVSKY/AFP/Getty Images

Белорусский футбольный специалист рассказал, почему нужно доверять «своим».

Владимир Геворкян считает, что в сборной нужно больше доверять игрокам чемпионата Беларуси, пишет «Трибуна».

— На данный момент сборная победила в двух матчах кряду, однако, как известно, стабильность — это не про белорусскую команду. Чего, на ваш взгляд, не хватает команде, чтобы показывать такой же результат на протяжении долгого времени?

— Это вопрос очень сложный, чтобы ответить на него в один момент. К примеру, сейчас среди некоторых специалистов распространилось мнение о том, что игроки белорусского чемпионата по классу, мастерству ниже тех, кто выступает в заграничных чемпионатах. На примере последних поединков мы увидели, что это отнюдь не так. Нужно больше доверять игрокам отечественного первенства.

А стабильность…Как я уже говорил, думать о достижении какого-то результата сейчас не стоит. А вообще, не понятно, как за все то время, что Беларусь является независимым государством, футбол в стране практически не добился существенного прогресса? Другие страны, которые в это же время получили суверенитет, сделали больше шагов, чем мы. К примеру, Белорусская федерация футбола строит сейчас площадки для игры в футбол в регионах. Это хорошо. Однако вопрос, почему до недавнего времени в стране имелся только один манеж. Недавно аналогичное сооружение появилось в Гродно, но за столько лет, на мой взгляд, можно было сделать и более качественные шаги.


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