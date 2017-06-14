Спикер Сейма Литвы: Cоветские оккупанты хотели превратить нас в глухих и слепых 2 14.06.2017, 14:16

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Викторас Пранцкетис

Фото: ve.lt

Викторас Пранцкетис выступил с посланием перед литовским парламентом.

«Представьте, что целых полвека запрещалось об этом знать, говорить. Оккупанты хотели нас превратить в глухих и слепых, не слышащих стонов своего народа и жажды быть свободными...», - завил в среду спикер на торжественном заседании Сейма, посвященном первым массовым высылкам из Литвы, пишет Delfi.lt. Он напомнил, как в 1988-ом году июльский номер литературного журнала Pergale передавался из рук в руки, поскольку в нем были опубликованы первые свидетельства о ссылках жителей Литвы – воспоминания ссыльной Дали Гринкявичюте «Литовцы у моря Лаптевых».

«Как бесчеловечно звучит указ НКВД от 1 октября 1939 года под номером 00122: «О ликвидации антисоветского элемента в Литве, Латвии и Эстонии», - звучит так, как и нацистское «окончательное решение еврейского вопроса». Этот указ позволил оккупантам в июле 1940 года начать массовые аресты и 14 июня 1941 года - массовые ссылки», - сказал глава парламента. Он отметил, что советские репрессивные структуры 14 июня 1941 года согнали в 15 эшелонов 17 тыс. 500 мужчин, женщин, стариков, детей и младенцев. Большинство из них не вернул о сь. «Учителя, юристы, служащие, фермеры, ксендзы, предприниматели, офицеры, дипломаты, врачи и их семьи - жены, родители и дети в момент ареста стали бесправными, неимущими заключенными и ссыльными. Без Родины. Без Дома. Отрезанные от близких», - сказал В. Пранцкетис.

«156 тыс. заключенных. 131 тыс. 600 ссыльных. 50 тыс. расстрелянных, погибших, скончавшихся от голода. Но могут ли цифры передать их горести, страдания, лишения, боль? Об этой глубокой народной ране свидетельствуют находящиеся здесь ссыльные», - отметил он. 14 июня 1941 года оккупационные советские власти начали массовые ссылки жителей Литвы в лагеря и тюрьмы СССР. После восстановления независимости в Литве 14 июня было объявлено Днем траура и надежды.