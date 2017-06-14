Представлен самый большой и самый дорогой 4K-телевизор в мире 7 14.06.2017, 14:34

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Диагональ новинки достигает 262 дюймов - то есть 6,65 метра.

Компания SEED, производящая элитную электронику, представила на рынке "самый большой в мире" телевизор 4К. Новинка получила диагональ 262 дюймов - то есть 6,65 метра, о чем отмечается на официальном сайте компании, пишет korrespondent.net.

Вес телевизора составляет 800 килограммов, а стоимость составляет 539 тысяч долларов.

Фото: Cseed

Диагональ "самого большого телевизора" достигает 6, 65 метра

Новинка оснащена шестью встроенными динамиками для звука в формате 9.1, а также чехлом на дистанционном управлении, который обеспечивает защиту экрана.

Также сообщается, что размер новинки составляет 6144×2724 мм, при этом разрешение экрана - 4096×1716 пикселей. В продажу телевизор поступит уже летом этого года.