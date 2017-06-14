Мечислав Гриб: Исполнители должны ответить за преследование патриотов 1 14.06.2017, 14:26

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Мечислав Гриб

Фото: «Радыё Свабода»

Власти пытаются дистанцироваться от разваливающегося «дела патриотов».

- Я считаю, что никакого «Белого легиона» в нашей стране давно нет, прошло более 10 лет с момента его исчезновения. Возбуждение уголовного дела – неожиданность для всех: никто не видел, никто не слышал про «Белый легион», который возникает ниоткуда. И вдруг объявляется на всю страну о задержании целой группы людей, готовивших «массовые беспорядки», – рассказал сайту «Беларуская праўда» генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб.

- Накануне председатель КГБ сделал ряд странных заявлений, из которых создается впечатление, что КГБ пытается дистанцироваться от уголовного дела.

-Это не ново. Когда КГБ возбуждает уголовное дело, но видит, что оно не имеет судебной перспективы, пытается дистанцироваться от дела – передать Следственному комитету, МВД, а сам уходит в тень.

- А кто инициировал уголовное дело: МВД или КГБ?

-Для меня этот вопрос тоже представляет интерес. Мне кажется, что инициатором дела является то ведомство, которое ведет уголовное дело. То есть КГБ.

- Действительно ли «дело патриотов» разваливается?

- Если людей освобождают из-под стражи, изменяют меру содержания или вообще снимают обвинения, всегда возникает вопрос: а за что же человек задержан? Почему его, невиновного, лишали свободы и удерживали в СИЗО? Должна проводиться проверка и каждому действию должна даваться правовые оценки. Абсолютно невиновного человека бросают за решетку, – значит, исполнитель должен отвечать за свои действия. К сожалению, у нас этого не произойдет.

- Но политические последствия неизбежны?

- Конечно. Должны последовать не только политические последствия, должны приниматься меры к виновным; если вина будет доказана, виновный должен нести ответственность – дисциплинарную, возможно, уголовную. Не исключены громкие отставки. Правда, это будет зависеть от большой политики.

Нельзя невиновного человека лишать свободы даже на день!