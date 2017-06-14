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Чего боится Путин

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  • Павел Нусс
  • 14.06.2017, 14:55
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Cтрахи кремлевского правителя становятся явными.

На одном из украинских телеканалов один из лоббистов российских интересов в Украине, народный депутат Мураев, фактически озвучил требования агрессивного Кремля, выдвинул условия окончания войны на Донбассе - повторное закрепление на законодательном уровне внеблокового статуса Украины.

Законодательная инициатива Президента Украины Петра Порошенко о возобновлении Европейской и Евроатлантической интеграции Украины повергла Кремль в панику, дестабилизировала "штатный режим" в официальной Москве, и важно отметить, что именно перспектива вступления Украины в НАТО спровоцировала Путина на военные агрессивные действия против Украины, ее суверенитета.

В самом начале 2013 года я прогнозировал военный конфликт России с Украиной в краткосрочной перспективе, конкретно указав причины агрессии России против Украины, и эта причина заключалась и заключается в нежелании России выводить Черноморский флот Российской Федерации, базирующийся в Крыму с украинской территории.

Вторая причина, по которой Путин пошел в наступление против Украины - перспектива вступления в НАТО.

Позволю себе отреагировать на тезис господина Мураева и напомнить ему о том, что его "президент" Янукович вопреки украинским национальным интересам в свое время уже закреплял внеблоковый статус Украины, однако, и эти "гарантии" не смогли гарантировать безопасность Украины.

Следовательно, ни о какой "внеблоковости" не может быть и речи.

Украина взяла бескомпромиссный курс на вступление в НАТО, и у меня нет оснований сомневаться в том, что у президента Украины получится реализовать этот план.

Павел Нусс, «Фейсбук»


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