закрыть
14 июня 2017, среда, 16:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Литве вспоминают репрессированных в годы советской оккупации

  • 14.06.2017, 15:29

14 июня в Литве официально отмечается День траура и надежды.

В Литве отмечается годовщина первых советских ссылок, которые начались 76 лет назад - День траура и надежды.

14 июня 1941 года советские оккупационные власти начали массовые ссылки жителей Литвы в лагеря и ссылки СССР.

За годы советской оккупации из Литвы было выслано около 150 тысяч человек, немало их погибло в ссылке от голода и нечеловеческих условий жизни.

Есть мнение, что за 50 лет советской оккупации в результате ссылок, наказаний, тюремного заключения, убийств участников сопротивления, вынужденной эмиграции и нерождения детей погибших Литва потеряла почти миллион своих граждан.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?