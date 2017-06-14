В Литве вспоминают репрессированных в годы советской оккупации 14.06.2017, 15:29

14 июня в Литве официально отмечается День траура и надежды.

В Литве отмечается годовщина первых советских ссылок, которые начались 76 лет назад - День траура и надежды.

14 июня 1941 года советские оккупационные власти начали массовые ссылки жителей Литвы в лагеря и ссылки СССР.

За годы советской оккупации из Литвы было выслано около 150 тысяч человек, немало их погибло в ссылке от голода и нечеловеческих условий жизни.

Есть мнение, что за 50 лет советской оккупации в результате ссылок, наказаний, тюремного заключения, убийств участников сопротивления, вынужденной эмиграции и нерождения детей погибших Литва потеряла почти миллион своих граждан.