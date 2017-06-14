Замок-призрак под Заславлем выставлен на аукцион почти за 3,5 миллиона рублей 4 14.06.2017, 15:32

Загадочный заброшенный замок возле Заславля должен обрести нового собственника.

Масштабный недостроенный комплекс отдыха, возведение которого началось еще в 1990-х, выставлен на аукцион. Об этом onliner.by сообщили в Заславском горисполкоме. Торги намечены на 14 июля 2017 года.

Недостроенный четырехэтажный гостиничный комплекс в виде старинного замка находится рядом с гребным каналом у деревни Гонолес. Три этажа главного корпуса сложены из кирпичей, четвертый выполнен из газосиликатных блоков. Здание накрыто черепичной кровлей, вставлены окна, частично выполнена внутренняя отделка (стены лестничных пролетов успели облицевать мрамором).

На этажах должны были разместиться гостиничные апартаменты. А в башне, вероятно, планировался ресторан с танцполом.

Подземная часть замка включает в себя просторные залы с колоннами, а также длинную галерею, уходящую за пределы здания. Возможно, таким образом застройщик хотел связать основной корпус с бассейном, казино или каким-то другим внешним сооружением.

Позади главного здания расположены около 10 кирпичных коттеджей. Здания никак не законсервированы и постепенно разрушаются.

Попытка достроить комплекс была предпринята в 2004 году. Тогда за проект взялся новый инвестор, однако на завершение всех работ не хватило средств.

Появившийся осенью прошлого года указ Лукашенко №425 поставил ультимативные условия собственникам ряда долгостроев в пригороде Минска. Им было предложено либо продать свои объекты, либо снести их и привести земельные участки в порядок. В противном же случае объекты будут проданы на аукционе. В число таких долгостроев попал и замок под Заславлем. Проведенная оценка имущества позволила сформировать начальную цену лота — 3 498 840,57 рубля, что эквивалентно $1 866 048. Если претендент будет всего один, цена продажи увеличится только на 5%.

Лот включает в себя право аренды участка площадью 13,1 га, главное здание комплекса площадью 8511 кв. м, административное здание, водонапорную башню, трансформаторную подстанцию, котельную и 9 недостроенных кирпичных коттеджей.

В случае если аукцион не состоится, будут назначены повторные торги по сниженной цене, пояснили в Минском областном центре инвестиций и приватизации.