Лукашенко и «ежики в тумане» 2 Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»

14.06.2017, 15:43

Фото: Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ»

Положение у диктатора становится все более затруднительным.

Большинство белорусов уже не являются «поклонниками» Лукашенко. Очень многие апологеты перешли в лагерь противников и уже забыли, что когда-то его защищали.

Нельзя сказать, что Лукашенко прямо уж против сильной экономики Беларуси. Ему бы неплохо, в принципе, иметь такую экономику в стране. Но при этом ни в коем случае не отказываться от сверхцентрализации и его личного контроля над всеми и всем в рамках госсобственности. Ведь, по мнению Лукашенко, именно сильная экономика способна дать ему шанс на продолжение своего бессменного правления Беларусью.

Однако нельзя ведь сводить жука с жабой, потому что «жукожаб» не бывает. Или сильная экономика – или сверхцентрализация. Третьего не дано. В общем, оказался Лукашенко в затруднительном положении. Экономику поднимать вроде как надо, но ни за что, ни за какие коврижки за счет отказа от сверхцентрализации. Что же делать-то? Может, кредитов набрать и еще какое-то время продержаться? Но вот незадача – не хочет МВФ давать кредит без реформ, предусматривающих отход от этой самой «сверх и централизации» в одном флаконе. И российские «благодеяния» уже ох не те. Может, включить печатный станок? Однако противники такого шага слишком чрезмерно противятся, и небезосновательно. Может, завалить доверчивых белорусов обещаниями высоких зарплат и поднятия белорусской экономики в туманном будущем? Но «ежики в тумане» (то бишь, белорусы) уже стали активно вылезать из тумана и не верить красноречивым обещаниям Лукашенко. Начали все больше задумываться над тем, что жизнь их уверенно катится вниз благодаря Лукашенко. И даже не просто задумываться, но и протестовать.

А что же Лукашенко? Как он собирается из затруднительного положения выходить, не сходя со своего чрезмерно зацентрализованного пути? Похоже, что с помощью, прежде всего, кнутов, так как пряники заканчиваются. Однако ведь и на кнуты деньжата требуются. А где их взять? У Владимира Владимировича? У Китая? У Запада? У кого еще? Кто даст? «Даст или не даст?» – весьма существенный вопрос, который видимо иной раз Лукашенко сильно тревожит. Но, наверное, не всегда, потому, что спорт его, вероятно, волнует еще больше.

И тем не менее, положение, ей богу, затруднительное. А время неумолимо бежит между тем, но проблемы не решаются, а только усугубляются. Какой-то замкнутый круг. Разомкнется ли он при сохранении власти Лукашенко? Не верят в это белорусы сегодня. И все большее их количество думает: «А что я собственно в этом кругу делаю? Не пора ли оставить его вместе с Лукашенко и его непреодолимыми затруднениями?» А что если все белорусы уедут? Заселится Беларусь китайцами? Однако они захотят еще больших зарплат, чем белорусы из-за наличия хороших заработков в самом Китае.

О чем это я вообще? Надо, в конце концов, подумать о себе самой. Ведь ясное дело, что полагаться на Лукашенко в решении моих «ежачьих» проблем мне совершенно не стоит.

Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»