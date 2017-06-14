закрыть
14 июня 2017, среда, 16:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трактора на МТЗ будут собирать туристы за $5

12
  • 14.06.2017, 15:50

Эту идею планируют осуществить уже в этом месяце.

Минский тракторный завод предложит новый туристический продукт — посетителям предприятия предложат собрать трактор. Эту идею планируют осуществить уже в июне, пишет «Минск-Новости».

В ближайшее время в рамках промышленного туризма МТЗ планирует предложить экскурсантам новые виды услуг — покататься на тракторе по территории предприятия и поработать на конвейере.

— Вместе с сотрудниками завода посетители получат возможность выполнить пять операций. В конце экскурсии им выдадут сертификат об участии в сборке трактора, — пояснил представитель предприятия Сергей Сидорович.

Развивать промышленный туризм на предприятии начали с января 2017 года. Экскурсии проводятся по действующему производству.

— Гости посещают два структурных подразделения — корпус сборки тракторов и механический цех № 5, где выпускаются детали, — рассказал Сергей Сидорович. — Также они знакомятся с выставкой, где могут не только увидеть знаменитую технику, но и посидеть в кабине трактора.

На данный момент предприятие посетили более 1200 человек, из них 275 иностранных граждан.

— Многие знают тракторы «Беларус», но не представляют, как они производятся. Туристам интересно посмотреть на процесс сборки техники, увидеть наш заводской городок, — отметил С. Сидорович.

Первым, кто опробовал работу на конвейере, как будущие туристы, стал белорусский певец Саша Немо. Он откликнулся на просьбу тракторостроителей, а Федерация профсоюзов сняла видео.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?