Одержимость Путина Якуб Янда, «Новое время»

14.06.2017, 16:02

Владимир Путин

В настоящее время РФ является злой псевдоимперией, оккупировавшей территории трех соседних стран.

Злодеяния, совершаемые сегодня в Украине и Сирии – вовсе не кризис. Это новые нормы поведения Москвы и ее попыток оказывать влияние за рубежом. И пока кто-то утверждает, что приближается новая холодная война, нам нужно всерьез задуматься о возможности столкновения Запада с Россией. Прежде чем просчитывать любые шаги, давайте сперва попробуем разобраться в истинных интересах Владимира Путина.

Конечная цель Путина заключается в том, чтобы как можно дольше продержаться у власти и войти в итоге в историю. Для достижения этой эгоистичной цели ему необходимо подавлять любые протесты российского населения против его режима, так и не сумевшего обеспечить уровень жизни выше, чем у развивающихся стран. Как ему это удается?

Первый инструмент Путина – контроль над населением и жесткий надзор за крупными СМИ, которые он превратил в лояльные каналы связи, а также преследование и репрессии представителей политической и гражданской демократической оппозиции. Свобода слова в России хуже, чем в Зимбабве и Южном Судане. Около 85% россиян львиную долю новостей узнают из телевизора, а все крупнейшие телеканалы находятся под пристальным контролем режима. Путин создал эффективную информационную теплицу – россиянам фактически промывают мозги об ужасном положении дел в государстве. Конечно, существуют маленькие независимые медиа-проекты, которые могут доносить свои взгляды какой-то части населения России, но их влияние весьма незначительно.

Второй инструмент Путина – саботаж попыток соседних стран присоединиться к Западу. Если бы такое произошло, они превратились бы в современные государства с гораздо более высоким уровнем жизни. А это – угроза для режима Путина, потому что россияне потребовали бы таких же условий жизни. Это одна из ключевых причин, почему Россия все еще занимает территорию Молдовы, почему она напала на Грузию и почему продолжает атаковать Украину. Сохраняя российские войска на территориях этих стран, Москва надеется лишить их реального шанса стать эффективными современными государствами, что серьезно контрастировало бы с клептократической диктатурой в России.

Третий инструмент и одновременно главная цель Путина – возвращение России статуса сверхдержавы. Кремль использует практически неосоветскую идеологию: он агрессивно требует уважения от всего цивилизованного мира. А на языке Кремля уважение равносильно страху. Несмотря на то, что военный бюджет России в семь раз меньше чем у США, Москва успешно запугивает своих соседей. Владея мощным ядерным арсеналом, РФ является серьезной региональной силой, но все еще мечтает о мире, в котором ее воспринимают всерьез все страны Запада. Вот почему Россия продолжает действовать как разочарованный ребенок, угрожающий уничтожить меньшие европейские страны своим ядерным оружием.

Выяснив основные цели Путина и разобравшись в основных инструментах, которые он использует для достижения этих целей, нужно убедиться, что Запад сможет извлечь уроки из неудач Обамы.

Можете называть это актом доброй воли или наивностью, но факт остается фактом – президент Обама бросил Восточную Европу в надежде, что Кремль расценит это как жест открытости. Путин же воспринял это как признак слабости и начал свои неоимпериалистические действия, в результате которых погибло более 10 000 украинцев, защищающих свою территорию. Очевидный урок, который можно извлечь из эпохи Обамы, заключается в том, что умиротворение агрессивных диктаторов попросту не работает. Об этом, кстати, может рассказать любой учебник истории.

Администрация Обамы также повинна в увеличении числа хакерских атак и дезинформационных кампаний, организованных Кремлем. И президент Обама, и президент Буш проявляли доброжелательность к России в начале своего пребывания на посту. Оба раза Владимир Путин воспринимал это как проявление слабости и начинал проводить агрессивную политику.

Ситуация, с которой сегодня столкнулся Запад, ясна и проста как никогда. Россия не похожа на потенциально дружественного партнера, как это могло бы быть в начале 2000-х годов. Она не предлагает сотрудничать по договорам о сокращении ядерных вооружений, которые Обама хотел видеть своим наследием. В настоящее время Российская Федерация является злой псевдоимперией. Она оккупировала территории трех соседних стран, в Сирии она спонсирует одного из самых кровавых тиранов за последние десятилетия, а Москва превратилась в фабрику дезинформации, ежедневно распространяя все новую ложь. Если не брать в расчет ИГ и Северную Корею, вам не найти другой страны или организации, которая наносит больше вреда международной безопасности и основным принципам человеческой цивилизации.

Если говорить совсем прагматично, то Россия может предложить миру не так уж много. Ее помощь в борьбе с ИГ не особо значительна. В экономическом плане также нет ничего стратегически важного, что Запад мог бы получить как часть потенциальной сделки. У Путина есть только отрицательные рычаги. Он причиняет огромный вред сразу в нескольких частях мира, поэтому единственное, что он может предложить – это прекратить наносить этот вред.

В настоящее время Запад сталкивается со многими внутренними сложностями. Президент Трамп желает вести диалог со всем миром с позиции силы, считая интересы своей главной задачей. Он не хочет выглядеть слабым, как часто выглядел Обама. Он хочет, чтобы американские союзники разделяли с США бремя ответственности и расходов на оборону.

Однако, мы уже можем наблюдать нехорошие для Европы тенденции: немецкий социал-демократ Мартин Шульц заявляет, что в случае его победы на выборах, Германия не будет выполнять обязательства перед НАТО в отношении расходов на оборону. Близорукость некоторых европейских политиков словно призывает Россию к еще большей агрессии. В конце концов, все это может не сработать, как из-за европейских политиков, так и из-за Белого дома. Но если мы не будем пытаться, мы все равно проиграем.

Якуб Янда, «Новое время»