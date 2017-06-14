Юный дельфин-альбинос стал звездой Сети 14.06.2017, 16:19

Группа людей, отправившихся понаблюдать за китами у берегов Калифорнии, повстречалась с очень необычным существом.

Видеоролик, появившийся на Facebook, показывает весело играющего в волнах детеныша дельфина редкого светлого окраса. Исследователи так и не смогли определить, является ли потеря пигментации у юного дельфина полной или частичной, пишет 120.su.

Кстати, уже после публикации видео те же люди вновь столкнулись с альбиносом и в очередной раз поразились его фантастическим обликом.