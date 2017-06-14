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Белорусы не доверили свои деньги БРСМ

  • 14.06.2017, 16:24

«Лукомольцам» не удалось собрать деньги на военный фестиваль.

Провалом завершилась кампания по сбору средств на фестиваль к годовщине начала Великой отечественной войны «22 июня 1941 года. Брестская крепость» на сайте Ulej.by, передает «Радыё Cвабода».

Но фестиваль все равно пройдет — за счет бюджетных средств и денег брестских фирм и предприятий, утверждает «Белсат».

БРСМ просил пожертвовать 5000 белорусских рублей на проект фестиваля с танцами, песнями и реконструкцией боев. Но через «Улей» собрали только 430 рублей — 9% от необходимой суммы. Согласно источникам «Белсат», горисполком обратился к предприятиям Бреста за помощью в финансировании фестиваля под угрозой проверок и милиции.

Фестиваль должен пройти уже в шестой раз, на него ожидают до 40 тысяч гостей. В прошлом году одним из мероприятий фестиваля было возложение цветов к памятнику бойцам-чекистам. Члены БРСМ возлагали цветы в форме НКВД.

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на СССР — началась война, известная в СССР как Великая отечественная. В мире она считается составляющей Второй мировой войны, которая шла с 1939 года. Во Второй мировой СССР сначала выступал в союзе с нацистами, напал на Финляндию, подписал пакт Молотова — Риббентропа, разделил с Германией территорию Польши, провел совместный с нацистами парад в Бресте.


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