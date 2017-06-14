В результате стрельбы под Вашингтоном ранен конгрессмен 14.06.2017, 16:34

Неизвестный открыл стрельбу на бейсбольной тренировке с участием американских политиков.

В результате стрельбы на стадионе в городе Александрия, штат Вирджиния в среду, 14 июня, ранены пять человек, включая конгрессмена Стива Скелиза. Преступник, который, по разным оценкам, сделал от 15 до 50 выстрелов из винтовки, задержан полицией, пишет «Немецкая волна».

Инцидент произошел во время тренировки к благотворительному бейсбольному матчу, в которой участвовала группа конгрессменов от Республиканской партии. Стив Скелиз - третий по значимости лидер республиканцев в Конгрессе США.

По всей видимости, Скелиз получил ранение в бедро, врачи оценивают его состояние как стабильное. Кроме того были ранены помощник Скелиза и два служащих полиции. Бейсбольный матч между конгрессменами-республиканцами и демократами должен была состояться 15 июня. Его традиционно проводят уже более 100 лет.