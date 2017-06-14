Что может изменить Хацкевич в киевском «Динамо»? 14.06.2017, 16:39

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Александр Хацкевич

Как опыт белорусского тренера сейчас сможет помочь первой команде киевлян.

Время уже бывшего главкома "Динамо" Сергея Реброва завершилась в Одессе матчем с "Черноморцем". Два чемпионства, два Кубка и Суперкубок, плей-офф Лиги чемпионов — все это в истории киевского клуба будет связано с именем этого тренера. Но на этом с Ребровым — точка. Его в "Динамо" сменил Александр Хацкевич, пишет блогер «Mignonette» для «Трибуна».

С момента ухода из сборной Беларуси в декабре минувшего года (работал чуть больше двух лет) Хацкевич находился в творческом отпуске. А поскольку кресло под Ребровым шаталось как раз где-то с ноября-декабря, уже в тот период возникали мысли, что именно Хацкевич может возглавить Динамо в случае увольнения тренера.

Два года у руля сборной Беларуси получились спорными. С одной стороны, команда выглядела вполне симпатично, добивалась ничьей с финалистом Евро-2016 сборной Франции, минимально уступила сборной Испании, но в то же время играла вничью с Люксембургом и проигрывала Болгарии. В любом случае, пробиться с нашей сборной Хацкевич не смог на ЧЕ, поэтому можно сказать, что задача с его стороны была не выполнена.

Все же, давайте вернемся к теме назначения Хацкевича в "Динамо", порассуждаем, что его приход может дать команде из Киева? Для начала — перезагрузку коллектива. Украинские СМИ не раз отмечали, что внутри команды ладится далеко не все, нет единого целого. Игроки группируются по интересам, легионеры живут своей жизнью, да и Реброва многие воспринимали не как тренера, а как, скорее, бывшего партнёра по команде.

Возможно, именно смена тренера сможет всколыхнуть коллектив. Хацкевич — тренер спокойный, улыбчивый, но строгий и требовательный. Иногда в матчах можно заметить, как он взрывается эмоциями, но при этом всегда старается держать себя в руках. С нарушителями дисциплины он тоже умеет справляться, поэтому не следует удивляться, если кому-то будут предзначаться серьезные наказания.

В такой обстановке Хацкевич сможет как раз перестроить коллектив изнутри. Если ставка будет сделана на его бывших подопечных по молодежной команде "Динамо-2", и лидеров Андрея Ярмоленко или Евгения Хачериди, где футболисты будут уважать тренера, выполнять все его требования, играть за тренера, то внутри будет совсем другое настроение в команде, оно передастся легионером, для всех это будет большим плюсом.

Команды Хацкевича всегда отличались уверенной игрой в обороне, чего так недостает сегодняшнему "Динамо". Поэтому с уверенностью можно утверждать, что последуют изменения в защитной линии. Возможно, в Киев вернется и кто-то из бывших подопечных.

И в довершении — открытость. Александр Хацкевич — открытый тренер, который практически никогда не отказывает в интервью и который называет вещи своими именами. Возможно, эта открытость передастся и игрокам "Динамо", которые будут чаще общаться с прессой.