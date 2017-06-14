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«Ехала домой на последнем метро. На «Октябрьской» вместо пересадки всех выгнали на улицу! Почему?!»

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  • 14.06.2017, 16:56
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В столице поезда в метро ходят чуть ли не до половины второго ночи, однако доехать домой на последнем поезде получается не у всех.

- В воскресенье, 4 июня, мы с подругой зашли на станцию «Парк Челюскинцев» в 0.57, поезд ушел перед носом, и мы попали в следующий, последний. Ехали на «Кунцевщину», - рассказывает kp.by минчанка Ольга. - Я всегда была уверена в минском метро: раз зашла - доеду! Но когда в 1.16 мы вышли на «Октябрьской» и поднялись по эскалатору, чтобы перейти на «Купаловскую», работник охраны метрополитена сказал: «Закрыто» - и в буквальном смысле указал нам на дверь. Мы вышли в ночь, стали вызывать такси... Нас таких было много! Двоих молодых музыкантов мне пришлось подвозить. Денег у них не было, не бросать же?

Ольга добралась домой, но вопросы остались:

- Почему, если я успела в метро, меня могут выгнать на «Октябрьской»? Если уж на то пошло, это некачественно оказанная услуга. Я купила жетон за 60 копеек, зашла вовремя, а меня с полпути высадили не по моей вине.

Журналисты проверили график поездов. Вот воскресное расписание: последний поезд Московской линии метро на «Октябрьскую» приехал в 1.17. Поезд с «Купаловской» в сторону «Каменной горки» ушел в 1.16... Пассажиры физически не смогут успеть.

- Логично составлять расписание так, чтобы человек, которому нужна пересадка, мог добраться домой! Мы были в одном из первых вагонов, я видела, как с «Купаловской» на наш поезд пересели люди. Дежурная по станции еще показывала им: быстрее. Я порадовалась, какая забота о людях! А спустя секунды меня выставили на улицу. Почему поезд на той стороне не мог так же эти несчастные 20 секунд подождать нас? Вопрос на полминуты, максимум. И все довольны.

Итак, почему расписание не синхронизовано?

- После часа ночи идут поезда вдоль всех линий, но мы не можем настолько долго тянуть время, - говорит пресс-секретарь столичного метрополитена Андрей Кузьмин. - У нас и так одно из самых коротких ночных окон. Поезда отправляются с конечных станций примерно в одно время, но мы не можем подстраиваться под каждого. Расписание составлено так, чтобы человек, зайдя в метро без одной минуты час, мог успеть с «Могилевской» доехать до «Каменной Горки». Бывают обстоятельства, когда не состыковались поезда. Метрополитен просит пассажиров заранее рассчитывать время, а не надеяться на состыковки. Потому что 5 - 10 секунд - и человек опоздал на поезд со второй линии. Держать поезд на платформе никто не будет. Мы четыре пары поездов синхронизировать не можем. Выйти пассажира попросили, потому что он доехал до «Октябрьской», а последний поезд с «Купаловской» уже прошел. Мы на вход тогда закрываем. Придите за пять минут до часа ночи - и уедете без проблем. Составляется оптимальное расписание, если мы сделаем так, чтобы успевали на этот поезд, то будут недовольны пассажиры с другой ветки, потому что тогда они не будут успевать.

Получается, так или иначе кто-то из пассажиров последних поездов будет вынужден покидать метро после часа ночи, не доехав до дома. И выход, чтобы не попасть в такую ситуацию, - только заранее рассчитывать время и попадать не на последние, а на предпоследние поезда.


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