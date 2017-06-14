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«Центр управления расследованиями» показал «внучку Путина»

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  • 14.06.2017, 17:02
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Ребенку сейчас около пяти лет.

«Центр управления расследованиями» (ЦУР) опубликовал видеозапись, на которой якобы присутствует внучка президента России Владимира Путина, пишет cайт телеканала «Дождь».

Ранее в интервью режиссеру Оливеру Стоуну Путин рассказал о своих внуках. По его словам, ему редко удается видеться и проводить с ними время.

В видео ЦУР отмечается, что речь идет о ребенке старшей дочери президента Марии. Там утверждается, что сейчас ребенку пять лет. Видео было снято в доме в Ново-Огарево в 2013 году, отмечают в ЦУР.

Как рассказал Дождю главред ЦУР Андрей Коняхин, это видео было взято из аккаунта «ВКонтакте» Марии Воронцовой — предположительно старшей дочери Путина, которая сейчас живет в Голландии под другим именем. Аккаунт был удален спустя неделю после расследования The New Times «Первая дочь страны».

На момент публикации Дождю не удалось связаться с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

В расследовании The New Times отмечалось, Мария замужем за голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. По информации издания, старшая дочь Путина четыре раза меняла фамилию. В 2011 году она под фамилией Воронцова окончила факультет фундаментальной медицины МГУ, после затем поступила в аспирантуру Эндокринологического научного центра (ЭНЦ) Минздрава. В Кремле комментировать расследование The New Times о старшей дочери Путина отказались.

Как рассказал «Ведомостям» бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, «Центр управления расследованиями» — один из его проектов.

По информации Bloomberg и Reuters, младшая дочь Путина, Екатерина Тихонова, руководит фондом «Иннопрактика», который занимается проектом создания научной долины МГУ.

В интервью Оливеру Стоуну президент заявил, что его дочери не занимаются политикой. «Они [дочери] не занимаются политикой, они не занимаются крупным бизнесом, они занимаются наукой, образованием», — рассказал Путин. Он добавил, что гордится своими детьми.


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