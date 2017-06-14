Павел Левинов вышел на свободу 2 14.06.2017, 17:11

Витебский правозащитник вынес из ИВС образец тюремной пищи, чтобы провести ее анализ.

14 июне из витебского изолятора временного содержания вышел на свободу правозащитник Павел Левинов, который по решению суда провел там 15 суток административного ареста, передает «Свабода».

Суд наказал правозащитника за якобы участие в несанкционированных акциях 25 и 26 марта.

Павел Левинов шел на сутки с целью провести мониторинг условий содержания в изоляторе. Сравнительно с 2009 годом, когда Павел Левинов отбывал там арест, он заметил улучшение условий. Про свои жалобы он намерен рассказать на специальной пресс-конференции.

Правозащитник сообщил, что получил в изоляторе более 70 писем из Беларуси и зарубежья со словами поддержки. Среди них письмо от несовершеннолетней девушки, которая написала, что это стыд, позор, когда в стране арестовывают таких людей, как Павел Левинов.

Из изолятора Павел Левинов вынес в папке образец тюремной еды. Он обещает дома его взвесить и проверить, насколько он соответствует не только санитарным нормам, но и цене, которую должен выплатить каждый заключенный ИВС.