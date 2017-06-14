Время работы минского метро сокращают на лето 3 14.06.2017, 17:22

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С 26 июня в подземку нельзя будет зайти после 0.40, раньше двери на вход закрывались в час ночи.

С 26 июня во все дни недели Минский метрополитен будет принимать пассажиров с 05.30 до 00.40. Закрывать станции для входа будут в 00.40, последние отправления составов с конечных станций «Малиновка», «Уручье», «Могилевская», «Каменная Горка» предусмотрены в 00.42, пишет tut.by.

Последние поезда будут прибывать на конечные станции в 01.10.

Транспортники объясняют изменения снижением пассажиропотока и переходом метро на летний режим работы.

На сайте Минского метрополитена новый график работы пока не указан. Сейчас пассажиров пускают в метро с 5.30 утра до 1.00 ночи. Поезда едут до конечных станций до 1.30.

Новое расписание движения поездов обеих линий минского метро с интервалами указано на сайте ГУ «Столичный транспорт и связь».