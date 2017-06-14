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В Мозыре «тунеядец» украл возле магазина «хлебовозку» и поехал в педуниверситет

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  • 14.06.2017, 17:56
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Горе-угонщик воспользовался тем, что водитель не закрыл кабину.

В Мозыре мужчина украл возле магазина «хлебовозку» предприятия «Гомельхлебпром». Происшествие случилось в полдень 13 июня. Злоумышленник воспользовался тем, что водитель Мозырского хлебозавода отошел на какое-то время и оставил незакрытыми двери кабины и ключ в замке зажигания. Через несколько часов автомобиль ГАЗ нашли около Мозырского педуниверситета. Машина была в технически исправном состоянии, пишет «Еврорадио».

Как информирует БелТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гомельского облисполкома, милиция нашла злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель, который нигде не работает. Его задержали, возбуждено уголовное дело, статья — «угон транспортного средства» (ч. 1 ст. 214 УК).


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