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Порошенко встретится с Трампом раньше Путина

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  • 14.06.2017, 18:20
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Украинский президент на следующей неделе полетит в Вашингтон на полноценные переговоры.

Украина и США договорились о полноценных переговорах президентов стран Дональда Трампа и Петра Порошенко в Вашингтоне на следующей неделе, пишет «Европейская правда» со ссылкой на несколько дипломатических источников.

Москва ранее заявляла, что российский президент Владимир Путин и Трамп встретятся в июле на полях саммита G20 в Германии. При этом в Белом Доме недавно рассказали, что решение о встрече Путина и Трампа еще не принято.

По словам собеседников издания, в ближайшее время администрация президента официально объявит об этом визите.

«Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом», - рассказал один из них.

«Уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время», - отметил другой.

Еще один чиновник сообщил, что встреча Порошенко и Трампа запланирована на следующую неделю.

Агентство «Интерфакс-Украина» также сообщает о скорой встрече президентов Украины и США 19-20 июня.

«Действительно, достигнута договоренность о встрече (с Д. Трампа - прим.), визит состоится 19-20 июня», - сказал источник агентства в дипломатических кругах.

Ранее замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев рассказывал, что встреча Трампа и Порошенко должна состояться раньше встречи с Путиным. По его словам, над этим активно работали дипломаты.


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