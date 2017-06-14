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Спецдокладчик ООН констатировал серьезные нарушения прав человека в Беларуси

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  • 14.06.2017, 18:30
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Миклош Харашти

Власти Беларуси ведут политику широкомасштабных репрессий против своих граждан.

Жесткие преследования мирных демонстрантов в Беларуси в феврале-марте 2017 года были проявлением циклического характера подавления прав человека в этой стране. Об этом заявил в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека в среду, 14 июня, спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харашти, который представил соответствующий отчет о положении дел в этой стране. Он предупредил, что судебные процессы могут привести к появлению новых политических заключенных в Беларуси, передает «Немецкая волна».

Харашти, в частности, выразил обеспокоенность реакцией властей в Минске на протесты против декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества».

«Спустя всего лишь несколько месяцев после того, как правительство Беларуси, казалось, смягчило политику в отношении несогласных, страну захлестнула новая волна репрессий, накрывшая тех, кто мирно протестовал против плохо продуманной социальной меры», - говорится в документе.

Спецдокладчик указал, что со времени мартовских протестов более 1000 человек подверглись разным формам репрессий за свое участие в акциях протеста.

«Мартовская волна массовых задержаний оказалась самой суровой со времен репрессий, последовавших за выборами в декабре 2010 года», - подчеркнул Харашти.

Задержание как превентивная мера

В документе также отмечается, что белорусские власти «возродили политику задержания (…) в качестве «превентивных мер» - практику, от которой, как ожидалось, власти отказались в 2015 году в преддверии президентских выборов».

В отчете Харашти затронуты темы дискриминации женщин, представителей сексуальных меньшинств, инвалидов и религиозных групп. В документе говорится и о новых случаях смертной казни - докладчик отмечает, что Беларусь остается единственной страной в Европе и на постсоветском пространстве, применяющей эту меру.

Спецдокладчик ООН пришел к выводу о необходимости «и далее сохранять нынешний уровень контроля Организацией Объединенных Наций за соблюдением в Беларуси прав человека, особенно с учетом реакции властей на недавние демонстрации». Он выразил готовность сотрудничать с правительством Беларуси и рекомендовал ему «прекратить все текущие репрессивные процедуры».


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