Житель Малоритского района выкопал в огороде 48 мин 3 14.06.2017, 18:40

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Снаряды пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны.

Житель Малоритского района обнаружил в огороде целый арсенал времен Великой Отечественной войны, сообщила БелТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Житель деревни Збураж 13 июня около полудня, обрабатывая на частном подворье почву, выкопал 48 минометных мин калибра 81 мм. Об опасной находке мужчина сообщил в милицию. На место выбывала саперно-пиротехническая группа из Бреста. Специалисты определили, что снаряды пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы вывезены на полигон и уничтожены.