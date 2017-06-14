Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже $47 за баррель 2 14.06.2017, 18:41

Аналитики связывают падение цен с данными по запасам сырья в США.

В ходе торгов стоимость нефти марок Brent и WTI обновили минимумы с 5 мая. Аналитики связывают падение цен с данными по запасам сырья в США.

Так, стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до $47 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 3,27% — до $44,94 за баррель.

К 18.30 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на -2,84% процента до $46,86.